У МОЗ багато людей, на яких не можна покластися, - Скалецька

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "LB.ua".

"Всі зміни, котрі в охороні здоров’я за 28 років робилися або майже не робилися, певною мірою пов’язані з тим, як функціонує структура МОЗ. За три місяці ми побачили, що з одного боку в МОЗ залучались фахівці, оплата яких формувалась за залишковим принципом в порівнянні з іншими міністерствами. З іншого боку, коли на МОЗ покладені і зовнішні реформи, і всередині зміни, і пілотний проєкт (йдеться про пілотний проєкт із впровадження другого етапу реформи, який НСЗУ проводить в Полтавській області. – Ред.), то це все не допомагає робити реформи, а навпаки, розбалансовує всі настрої, всі системні та операційні процеси", - зазначила Скалецька.

За її словами, "потрібно щось одне".

"Або ми робимо реформи для країни, і потім робота в міністерстві максимально налагоджується, або ми реформуємо міністерство, і вже потім реформоване міністерство береться до завдань. А так: хотіли одне і друге, а вийшло, що досить багато роботи потребує надзусиль понад традиційний робочий час. А є також працівники в міністерстві, котрі не розуміють, що таке державна служба і ким є державний службовець. Не розуміють, що доручення треба виконувати, а замість того придумують багато різних причин, чому вони не мають його виконати. Це все подає мені сигнал, що в міністерстві є дійсно дуже багато людей, на котрих не можна покластися", - розповіла вона.

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