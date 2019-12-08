Керівника ДСНС Одещини Федорчака та його заступника Вовка відсторонено на час розслідування причин пожежі в коледжі, - Гончарук

Також він доручив голові ДСНС Миколі Чечоткіну відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника з профілактики Михайла Вовка та ухвалити відповідні кадрові рішення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області – неприпустима! Також звертаюсь до голови ОДА – прохання відсторонити від виконання обов’язків керівника Департаменту освіти Олександра Лончака та ухвалити щодо нього відповідні кадрові рішення також", – сказав Олексій Гончарук.

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Глава уряду також доручив у найближчі терміни міністру освіти і науки Ганні Новосад провести інвентаризацію всіх навчальних закладів, а Міністерству внутрішніх справ - надати план заходів з протипожежної безпеки у всій Україні, йдеться в повідомленні.

"Пожежа у коледжі в Одесі – це не тільки жахлива трагедія для усієї України, але і жахливий злочин. Причетні нестимуть повну і персональну відповідальність за те, що трапилось", - підкреслив глава уряду.

Олексій Гончарук також зустрівся з сім’ями загиблих та постраждалих, висловив співчуття рідним та близьким загиблих та запевнив у наданні необхідної допомоги.

"Усі, хто втратив рідних у цій пожежі, можуть розраховувати на підтримку з боку влади", – сказав Олексій Гончарук.

Прем’єр-міністр України подякував "за відчайдушну роботу кожному рятувальнику" та запевнив, що всі витрати на лікування вогнеборців покриє держава.

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Прем'єр також зазначив, що загиблі рятувальник Сергій Шатохін і викладач Ганна Бортюк, які ціною власного життя врятували десятки інших людей, гідні присвоєння звання Героя України. "Звернувся до голови парламентської фракції Давида Арахамія підготувати подання до президента України, щоб присвоїти їм звання Героїв України", — сказав Гончарук.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб вшанувати пам'ять загиблих внаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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