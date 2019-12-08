Особливий статус Донбасу на зустрічі в "нормандському форматі" обговорюватися не буде, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі каналу "Україна" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За словами Разумкова, під час зустрічі в "нормандському форматі" жодних пропозицій про особливий статус Донбасу представляти не будуть.

"Президент говорив, що після цих зустрічей (в "нормандському форматі". - Ред.). буде додаткова позиція, яка буде детальніше проговорюватися з українським суспільством і буде прийматися у Верховній Раді України", - зазначив він.

Крім того, Разумков підкреслив, що Зеленський не відходить від цих позицій.

"Після повернення з нормандської зустрічі буде якісніша дискусія з цього приводу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має продовжити термін дії закону про особливий статус Донбасу, інакше він не бачить, "про що взагалі можна говорити".

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