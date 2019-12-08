Під час масових заходів у Києві грубих порушень не зафіксовано, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

За даними правоохоронців, в акції на Майдані Незалежності взяли участь близько 8000 осіб.

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"Під час заходів на Майдані Незалежності грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: на одну людину склали адмінпротокол за дрібне хуліганство", - уточнюється в публікації.

Зараз під Офісом президента на вул. Банковій масовий захід триває. Зазначається, що в ньому беруть участь близько 2000 осіб.

"Поліцейські, нацгвардійці й співробітники ДСНС продовжують нести службу. Всього протягом дня на охорону правопорядку в Києві заступили півтори тисячі правоохоронців. Щоб не допускати конфліктних ситуацій, на акції працюють представники поліції діалогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловіка з червоно-чорним прапором на плечах затримали спочатку учасники віче, а після - поліція. Провокація відбулася в кінці заходу. Після того, як хор виконав гімн, п'ятий президент Петро Порошенко, який стояв на сцені, крикнув у мікрофон "Слава Україні!"

У цей момент чоловік, що стояв неподалік від сцени, кинув у політика кілька яєць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні була пікова активність російських ботоферм із часів президентських виборів, - Денисенко