МВС ініціює підвищення відповідальності за порушення правил протипожежної безпеки, - Геращенко. ВIДЕО

Про це заступник Міністра внутрішніх справ України сказав сьогодні під час зустрічі з журналістами, яка відбулася в Одеській обласній держадміністрації, де проходила робоча нарада щодо пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

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За словами Антона Геращенка, трагедія в Одесі пов’язана з тим, що в країні і досі немає достатнього рівня відповідальності керівників за протипожежну безпеку. У зв’язку з цим Міністерство внутрішніх справ ініціює подання до Кабінету міністрів пакету законопроєктів, спрямованих на підвищення такої відповідальності.

"По-перше, ми ініціюємо, щоб у бюджетних закладах був передбачений обов’язковий відсоток від коштів, які їм виділяються, на вирішення питань протипожежної безпеки. Також ми ініціюємо, щоб уся інформація про перевірки державних об’єктів, які є небезпечними під час перебування у них багатьох людей, публікувалася. Щоб батьки, наприклад, знали, які проблеми з протипожежною безпекою є у тому чи іншому коледжі, школі, дитячому садку чи вищому навчальному закладі. Ще одним законопроєктом ми передбачаємо можливість для приватних підприємств укладати договори зі страховими компаніями, які будуть оцінювати стан дотримання протипожежної безпеки та повідомляти про результати ДСНС. Крім того, ми ініціюємо підвищення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

На сьогодні відповідальність для керівника закладу, у якому виявлені порушення, - всього 170 гривень штрафу. Тому керівники просто ігнорують норми протипожежної безпеки, що в кінцевому результаті і призводить до таких трагедій, як в Одесі", - зазначив заступник міністра.

Він висловив співчуття родинам загиблих і підкреслив, що поліція, яка наразі розслідує кримінальне провадження, дасть відповідну правову оцінку діям усіх, хто має до цього відношення.

"Крім трагедії, ми бачили і прояви справжнього героїзму. Коли вчителька, врятувавши життя десяткам дітей, загинула сама. Також я можу сказати, що будуть питання у поліції до інших керівників та вчителів цього закладу, які вийшли з будівлі самі і залишили дітей у небезпеці. Нагадаю, що є така стаття Кримінального кодексу України, - залишення у небезпеці. Усі ці обставини будуть з’ясовуватися в під час слідства", - сказав він.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Станом на 17:00 8 грудня відомо, що в результаті пожежі загинуло 10 осіб.