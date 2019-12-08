На Рівненщині 18-річний хлопець убив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

До поліції надійшло повідомлення, що у будинку в селі Перемилівка лежить тіло господаря без ознак життя. Слідчо-оперативна група, яка одразу виїхала на місце події, під час поверхневого огляду на тілі померлого виявила множинні колото-різані рани.

Поліцейські встановили, що близько 11 години ранку до будинку 90-річного пенсіонера прийшли односельчани — 42-річна жінка зі своїм сином та попросили позичити їм гроші. Відмова господаря розлютила нетверезого 18-річного молодика, тож виникла сварка. Хлопець взявся бити господаря руками, а гострим предметом, який потрапив під руку, наніс численні удари по тілу пенсіонера. Мати хлопця, яка частково була свідком конфлікту, злякавшись, втекла.

Хлопець пішов до сусідів та розповів про скоєне. А потім повернувся на місце злочину та чекав приїзду поліцейських.

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Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбиство) та обрання запобіжного заходу.

У рамках досудового розлідування поліцейські призначатимуть відповідні експертизи, а також встановлюватимуть знаряддя злочину — із місця події вилучена викрутка.

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