Україна забезпечена всіма необхідними ресурсами для того, щоб спокійно пройти цю зиму, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі програми "ТСН.Тиждень" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Україна забезпечена газом, вугіллям, усіма необхідними ресурсами для того, щоб спокійно пройти цю зиму. Взагалі, про цю зиму не йдеться, тому що ми заздалегідь подбали про те, щоб нічого в енергетичному плані Україні не загрожувало найближчим часом", - зазначив Гончарук.

Він також розповів про переговори з Росією щодо укладання нового контракту щодо трансзиту російського газу територією України до Європи. Дія нинішнього контракту завершується наприкінці 2019-го.

"У нас тривають тристоронні переговори. Це абсолютно окремий процес з європейською, російською стороною і Україною, як транзитною державою. В рамках цих переговорів Україна має дуже чітку позицію - нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років, з достатніми обсягами газу для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі", - пояснив глава уряду.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російська компанія "Газпром" "чітко" попередила Україну про припинення транзиту свого газу.