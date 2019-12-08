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08.12.19 23:26

Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко

Головна "червона лінія" української делегації на саміті "нормандської четвірки" - повернення під контроль влади всієї території країни в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Головна "червона лінія" для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко

Про це написав глава МЗС України Вадим Пристайко в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, насамперед, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України".

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Головна червона лінія для української делегації - міжнародно визнаний кордон, від неї не відступимо, - Пристайко 01

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччини, Франції та РФ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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