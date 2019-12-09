У Палаті представників Конгресу США планують встигнути з процедурою імпічменту Трампа до 25 грудня, - конгресмен Надлер

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми винесемо статті імпічменту, як передбачається, перед комітетом [з питань судочинства] десь наприкінці тижня", - цитує АР слова конгресмена, який пояснив такі дії необхідністю встигнути з процедурою імпічменту в Палаті представників до Різдва.

Надлер відмовився назвати приблизну кількість статей імпічменту, які його комітет винесе на голосування перед Палатою представників. Утім, він зауважив, що вони стосуватимуться "зловживання владою" і "перешкоджання роботі Конгресу".

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

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