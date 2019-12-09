Пранкер Джокер пообіцяв надати зібрану інформацію "в офіційному порядку", - Холодницький

Про це він сказав у коментарі програмі "Факти тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Він представився Джокером. Теж написав під фотографією Генпрокурора, сказав, що у нього є купа інформації. На моє прохання видати її нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить", - заявив Холодницький.

Главі САП також стало відомо про спроби пранкера розіграти народних депутатів від його імені. Зокрема, від імені Холодницького невідомий писав нардепу від фракції "Слуги народу" Юрію Корявченкову. Але пранк не вдався - у Корявченкова був справжній номер Холодницького. Крім того, пранкер писав російською мовою, а глава САП каже, що використовує лише українську мову в листуванні.

На думку прокурора, пранк в українській політиці - тренд 2019 року, і за ними може стояти не одна людина, а ціла команда.

При цьому використовувати матеріали пранкерів у кримінальних процесах поки неможливо, зазначив прокурор.

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Нагадаємо, деякі українські політики - народні депутати і міністри - вступили в листування з абонентом, який представився Русланом Рябошапкою. Незабаром стало відомо, що ім'я Рябошапки використовує пранкер, який пізніше назвався Джокером.

Пізніше нардеп від "Опозиційної платформи" Ілля Ківа прийшов до Верховної Ради в масці Джокера і сфотографувався в такому вигляді з колегами.