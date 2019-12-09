НАТО не вважає Росію ворогом, але бачить, що вона застосувала військову силу проти України, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми не створюємо список ворогів. Ми не вважаємо Росію ворогом. Що ми бачимо стосовно Росії, це те, що вона застосувала військову силу проти сусіда, України", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що Росія - це не те саме, чим був Радянський Союз.

"Ми завжди намагаємося покращити відносини. (...) Ми не ділимо світ на ворогів і друзів", - наголосив генсек НАТО.

Він також додав, що в нинішній "непередбачуваний" момент у сфері безпеки необхідним є сильний інститут, такий як НАТО.

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