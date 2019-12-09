Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому", про це повідомив заступник генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки концерну Ігор Фоменко.

"Львівський бронетанковий завод завчасно впорався із ремонтом партії танків Т-72 і в терміни, передбачені початковим контрактом, здійснив ремонт ще 3 одиниць такої бронетехніки. Цьогорічне державне оборонне замовлення підприємством виконано", – зазначив Ігор Фоменко.

Львівський бронетанковий завод може здійснювати поточний ремонт і відновлення танків Т-72, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРМ-1, інженерних машин розгородження ІМР-2 та броньованих машин розмінування БМР-1. Фахівці заводу також здійснюють ремонт танкових двигунів, прицілів 1А-40 та комплектуючих до танків Т-72.

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Нагадаємо, що ДП "Львівський бронетанковий завод" є не тільки ремонтним підприємством, а і виробничим.

На заводі можуть виготовляти бронетранспортери "Дозор-Б", а також повністю броньовану модернізовану пожежну машину ГПМ-54-01.