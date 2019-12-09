Трамп знає, що виклики для США - це Росія і Китай, - міністр оборони Еспер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у неділю в інтерв'ю Fox News міністр оборони США Марк Еспер.

"Президент Рейган знав, якими були загрози того часу. Загрозою тоді був СРСР. А президент Трамп знає, що виклики для нас у довгостроковій перспективі - це Росія і Китай", - сказав він в інтерв'ю каналу.

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Напередодні під час форуму з питань національної оборони імені Рональда Рейгана Еспер також визнав, що, на його думку, США відстали від Росії в галузі гіперзвукової зброї. За його словами, Вашингтон кілька років тому зробив паузу в цих розробках, коли випереджав Москву. Він зазначив, що з цієї причини увага Пентагону може бути зміщена із загроз Близького Сходу.