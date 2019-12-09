Кількість загиблих під час пожежі в Одеському коледжі збільшилася до 12, - ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом унаслідок пожежі загинуло 12 осіб: 4 грудня о 12:20 одна жінка померла в лікарні. 5 грудня о 17:40 тіло 1 людини виявлено під час проведення пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбирання завалів виявлено тіла ще 2 загиблих осіб. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 16:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб. О 18:35 у лікарні від зазнаних травм помер рятувальник. 8 грудня о 8:30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб. 9 грудня о 00:35 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 05:15 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи", - йдеться у зведенні, що публікується на сайті ДСНС.

Згідно з інформацією, нині в лікарнях залишається 9 із 30 постраждалих під час НП.

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Водночас у ранковому зведенні відсутня інформація про кількість людей, доля яких досі невідома. При цьому в неділю вдень прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що залишається невідомим місцезнаходження восьми осіб, які, імовірно, перебували в згорілій будівлі коледжу.

"Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають. Триває розбір конструкцій на цокольному поверсі", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.