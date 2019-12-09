Частина доказів у справах Майдану, мабуть, була знищена, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері.

"Я сподіваюся, що всіма тими інструментами, якими ДБР буде наділено, їм вистачить і політичної позиції, і правової позиції, і громадянської позиції, щоб довести ці справи до кінця", - сказав він.

При цьому Разумков зауважив, що минув дуже великий проміжок часу, і "далеко не всі бажали дійсно розслідувати ці події".

"Я розумію, що частина доказів була втрачена, частина, мабуть, була знищена", - припустив спікер.

При цьому він додав: "Я не впевнений, що була дійсно належна, в тому числі політична позиція щодо цих розслідувань".

Голова ВРУ сподівається, що "оновлення системи, зміна підходів, як у ВРУ, так і в інших інституціях дасть змогу розслідувати цю справу. І все ж таки ми побачимо ті результати, на які очікує суспільство фактично з 2014 року".

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