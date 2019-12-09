У МЗС Росії виступили проти розширення "нормандського формату"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Капитал", про це повідомив заступник глави російського МЗС Олександра Грушка.
"Ми негативно ставимося до цієї ідеї, для нас це не питання формату", - заявив він російському виданню ТАСС.
Він також додав, що врегулювання конфлікту в Україні залежить тільки від виконання раніше прийнятих рішень. "Не треба шукати альтернативи", - заявив Грушко, зазначивши, що необхідно завершити розведення сил на лінії зіткнення в Донбасі, а також запустити процес реалізації "формули Штайнмаєра" й "ухвалення інших рішень, які гарантували б незмінність і стійкість особливого статусу".
Раніше повідомлялося, що заступник держсекретаря США Девід Хейл на слуханнях у комітеті з міжнародних справ сенату заявив, що існують дискусії про спроби розширити "нормандський формат".
Зараз до "нормандської четвірки" входять керівники чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Сьогодні, 9 грудня, в Парижі відбудеться перший з 2016 року саміт "нормандської четвірки".