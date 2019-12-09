Різанину між військовослужбовцями-контрактниками розслідують на Закарпатті, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатської області.

Правоохоронці Ужгородського відділення поліції документують факт замаху на вбивство 52-річного військовослужбовця його 31-річним товаришем по службі. Повідомлення про госпіталізацію в лікарню чоловіка з ножовими пораненнями надійшло в поліцію 8 грудня близько 19:20.

Зі слів лікаря, до медзакладу каретою швидкої допомоги з ножовими пораненнями доставлено 52-річного військовика. Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, з’ясувала, що поранення чоловік зазнав у військовій частині, яка дислокується в Ужгороді.

На місці події попередньо встановлено, що у військовослужбовців Збройних сил України за контрактом – 31-річного та 52-річного чоловіків – виник конфлікт. У розпалі молодший службовець завдав декілька ударів ножем своєму старшому товаришу по службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині 18-річний хлопець убив 90-річного пенсіонера викруткою за відмову позичити гроші, - Нацполіція

За фактом замаху на вбивство у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Щодо 31-річного чоловіка вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 КПК України.

У ході досудового слідства, правоохоронці з’ясують усі обставини злочину.