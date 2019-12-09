У Конгресі США мають намір схвалити до 20 грудня проєкт оборонного бюджету, який містить санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводу, а також топменеджерів цих компаній, які можуть втратити можливості отримати американську візу та зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції в NDAA сформульоване на основі законопроєкту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін раніше цього року.

Санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік 2", повідомив агентству помічник Круза.

Минулого тижня Круз укотре висловився про необхідність запровадження санкцій проти проєкту, який, за його словами, "принесе мільярди доларів Росії, які вона зможе використати для фінансування військової агресії проти Америки та проти Європи".

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Американські законодавці розраховують схвалити NDAA до початку канікул Конгресу 20 грудня.

"Північний потік 2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Пропускна спроможність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Вартість проєкту оцінюється майже в EUR10 млрд. Засновником і власником контрольного пакета акцій компанії-оператора проєкту - Nord Stream 2 AG є "Газпром". До консорціуму входять також французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper та Wintershall.