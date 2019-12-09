"Те, що Зеленський щиро вважає" звільненням Донбасу", - не що інше, як спецоперація РФ", - Клімкін

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо за результатами закритих опитувань (яким я теж не довіряю, вони теж можуть бути маніпуляцією) вони (в Офісі Президента. - Ред.) вважають, що "Слуга народу" має шанси показати хороший результат на цих виборах, то в Москві це також відомо. А тепер уявіть, як саме будуть підбиратися кандидати від "Слуги народу" в ОРДЛО. Думаю, Росія цим скористається, аби просунути у виборчий список темних конячок, які не тільки "Слугу народу" розвалять зсередини, а й весь Донбас. І це буде катастрофа. Я вірю, що Зеленський щиро хоче звільнити людей, повернути території. Те, що Зеленський щиро вважає "звільненням Донбасу", – не що інше, як спецоперація РФ. Ніколи не варто недооцінювати Путіна і російські спецслужби. Думаю, бажання Офісу Президента в питаннях вирішення проблеми Донбасу йти швидко, без досягнення хоча б базових параметрів безпеки, є великою помилкою", - наголосив Клімкін.

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На його думку, Кремль на 100% підготувався до будь-якого варіанта розвитку подій в ОРДЛО під час або після нормандської зустрічі.

"На Банковій недооцінюють Росію, а марно, адже там на сьогодні є кращі ресурси, щоб контролювати Донбас. Вони це робили майже шість років. Кремль на 100% підготувався до будь-якого варіанта розвитку подій в ОРДЛО під час або після нормандської зустрічі. Ще раз: для Путіна Донбас – це засіб, а не мета. Він точно проробив будь-які сценарії. Абсолютно впевнений, що Путін не хоче успіху Зеленського. Більше того, у якомусь сенсі він боїться його успіху, оскільки в Зеленського є певна популярність у Росії. Також у мене є підстави стверджувати (базуючись на спілкуванні з багатьма нашими друзями за кордоном), що Путін дуже не хотів перемоги Зеленського, бо це для нього був не найкращий варіант розвитку подій", - пояснив Клімкін.