Водій Daewoo скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу на Київщині: хлопчик і дівчинка в реанімації. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За даними поліції, Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в Бориспільському районі, біля села Старе. Попередньо, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика і дівчинку, які переходили дорогу. Після цього автомобіль занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою.

Унаслідок дорожньої пригоди 14-річну дівчинку і 9-річного хлопчика з важкими травмами доставили в реанімаційне відділення лікарні.

Також травм зазнала пасажирка легковика, з боку якої впала бетонна опора.

Як повідомляють у поліції, нині встановлюються всі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не була пристебнута. Загинула миттєво": під Києвом автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. ФОТОрепортаж

Крім того, правоохоронці вчергове звертаються до учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху: "Водії! Будьте максимально обережними та уважними! Своїми діями не наражайте себе та інших на небезпеку! Дотримуйтесь швидкісного режиму.

Пішоходи! Переходьте дорогу тільки в дозволених місцях та дотримуйтесь знаків дорожнього руху!"