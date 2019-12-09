Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.12.19 11:03

Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що зустріч президентів на нормандському саміті в Парижі є своєрідним дипломатичним наступом України.

Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це політик сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Я бачу, що сама зустріч у "нормандському форматі" – це дипломатичний наступ України. Тому що три роки нічого не відбувалося. От усі хотіли наступ, це він і є, тому що всі уникали цієї зустрічі і якщо ми згадаємо, то росіяни начебто погоджувалися спочатку у вересні зустрічатися, потім у жовтні, у листопаді..." – зазначив Кулеба.

За його словами, впродовж трьох останніх років "нічого не робилося, і російська сторона всіляко уникала зустрічі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрінеться з лідерами Німеччини, Франції та РФ, щоб обговорити кроки для досягнення миру на Донбасі, - ОП

Кулеба також додав, що переговори будуть складними, адже Президент Зеленський має низку "червоних ліній", які не можна переходити, а "перед ним сидить людина взагалі без цих червоних ліній".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100