Європа об'єднана в підтримці України, - глава європейської дипломатії Боррель про нормандську зустріч

Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми думаємо, що на цій зустрічі ми зможемо продовжити працювати і просуватися до мирного та стійкого рішення для українського конфлікту, що є одним з найважливіших пріоритетів, які ми маємо розв'язати в Євросоюзі", - сказав глава дипломатії ЄС.

На запитання про те, чи може позиція Франції послабити позицію України на саміті, Боррель відповів: "Ні, чому ви так кажете? Європа щодо цього повністю об'єднана".

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Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.