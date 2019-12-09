Попередні результати електронного перепису населення будуть до кінця 2019 року, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН.ua" розповів міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

За його словами, він сподівається, що попередні результати електронного перепису населення будуть до кінця цього року.

"Знову ж, це ще одна перевага. Якщо б ми проводили традиційний перепис, ми б тільки на початку 2021 року отримали б результати. А плануванням інфраструктури, доріг, опорних шкіл, лікарень ми займаємося просто зараз. І всі міністри говорять: "Нам потрібна зараз інформація". А їм дають інформацію стару, яка базується на підсумках перепису 2001 року. Тому одна з переваг, яку ми зараз отримуємо, полягає в тому, що ми дамо прямо зараз ту інформацію, яка потрібна для планування", - розповів Дубілет.

Крім того, Дубілет зазначив, що традиційний перепис населення - неточний інструмент.

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"Те, як він зараз відбувається, і те, як він відбувався в татаро-монгольські часи, - практично однакова методологія. Вона дає досить велику помилку", - заявив він.

Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України був у грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн ​​жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

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У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.