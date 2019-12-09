Сурков, Ушаков, Міллер і Новак входять до російської делегації для участі в переговорах у Парижі, - росЗМІ

Про це пише ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Глава Міненерго Росії Олександр Новак, помічники президента РФ Юрій Ушаков і Владислав Сурков входять до російської делегації, яка вилітає в Париж", - пише видання.

До складу делегації Росії, яка 9 грудня вирушила до Парижа для участі в саміті в "нормандському форматі", увійшов помічник президента Владислав Сурков, пише РБК.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в Парижі, пише РИА Новости.

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