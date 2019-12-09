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09.12.19 12:08

Троє дітей отруїлися невідомою речовиною на Чернігівщині, наймолодший з них помер

У Чернігівській області троє дітей отруїлися невідомою речовиною, один з хлопчиків помер.

Троє дітей отруїлися невідомою речовиною на Чернігівщині, наймолодший з них помер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Чернігівської обладміністрації.

У с. Стахорщина Новгород-Сіверського району о 15:57 8 грудня внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків: Веркуша Микола, 2005 року народження; Лудін Андрій, 2007 року народження; Хаджиогло Михайло, 2010 року народження.

О 16:30 діти у важкому стані були госпіталізовані до реанімаційного відділення Новгород-Сіверської центральної районної лікарні, де о 18:16 Хаджиогло Михайло помер.

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Станом на 22:00 8 грудня Веркуша Микола та Лудін Андрій госпіталізовані до Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Проводиться з’ясування обставин трагедії, порушено кримінальну справу.

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