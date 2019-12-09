WADA на 4 роки відсторонило Росію від міжнародних спортивних змагань

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "sport24.ru".

Зазначається, що тепер рішення про згоду або незгоду з приписами WADA і їхніми наслідками буде ухвалювати Наглядова рада РУСАДА - незалежний колегіальний орган, до якого входять 7 членів.

На найближчих ОІ, ЧС, і Паралімпіаді виступлять тільки "чисті" російські спортсмени під нейтральним прапором і без гімну.

Рішення WADA щодо Росії набуде чинності через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.

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Нагадаємо, через махінації з допінг-пробами WADA після Олімпіади 2014 року припинило членство РУСАДА. Російське антидопінгове агентство було відновлено в правах лише у вересні 2018 року з умовою, що не пізніше 1 січня 2019 року експерти WADA отримають доступ до баз даних Московської антидопінгової лабораторії.