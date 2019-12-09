Найманці РФ активно обладнують нові вогневі позиції на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, зафіксовано прибуття на передові позиції додаткових інженерно-саперних підрозділів окупаційних військ для обладнання нових вогневих позицій.

Крім того, противник нарощує мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Для виконання завдань щодо встановлення додаткових мінних полів сформовані спеціальні групи з військовослужбовців окупаційних військ, які попередньо пройшли підготовку в навчальних центрах на території РФ.

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Водночас зростає кількість випадків загибелі російських окупантів через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості. При цьому ці втрати противник намагається виправдати діяльністю т. зв. "українських диверсійних груп" та обстрілами з боку підрозділів Об’єднаних сил.