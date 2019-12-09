Найманці РФ активно обладнують нові вогневі позиції на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, зафіксовано прибуття на передові позиції додаткових інженерно-саперних підрозділів окупаційних військ для обладнання нових вогневих позицій.
Крім того, противник нарощує мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та саморобних вибухових пристроїв. Для виконання завдань щодо встановлення додаткових мінних полів сформовані спеціальні групи з військовослужбовців окупаційних військ, які попередньо пройшли підготовку в навчальних центрах на території РФ.
Водночас зростає кількість випадків загибелі російських окупантів через неузгодженість дій щодо мінування ділянок місцевості. При цьому ці втрати противник намагається виправдати діяльністю т. зв. "українських диверсійних груп" та обстрілами з боку підрозділів Об’єднаних сил.