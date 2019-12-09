10-річний хлопчик у Херсоні повісився через те, що мати не купила йому комп'ютерну гру, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

На місці події слідчо-оперативна група слідів насильницької смерті на тілі хлопчика не виявила. Попередня причина смерті - механічна асфіксія через повішення.

Як розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції області Ярослав Шанько, сім'я на обліку в соціальних служб не перебувала, хлопчик характеризувався лише позитивно, добре вчився і займався спортом.

За словами мами загиблого стало відомо, що син хотів нову комп'ютерну гру. Жінка пообіцяла купити її пізніше. Хлопчик дуже образився і пішов до своєї кімнати. Коли мати через деякий час зайшла туди, син уже не дихав.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 п.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою (самогубство). Правоохоронці вилучили особисті речі хлопчика і встановлюють остаточні причини такого вчинку.

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