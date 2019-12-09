Білорусь готова до спільних навчань з НАТО за умови, що РФ - союзник, - глава Генштабу РБ Бєлоконєв

Про це він повідомив виданню "Наша Нiва", передає Цензор.НЕТ.

Так, журналісти видання поцікавилися у Бєлоконєва, чому Сербія проводить навчання і з Росією, і з НАТО, а Білорусь - тільки з Росією.

"Білорусь готова до спільних навчань з НАТО, йдуть навіть переговори про можливі формати. Але це з тією умовою, що НАТО буде розуміти: наш стратегічний союзник - це Росія", - відповів глава Генштабу Білорусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Бандерівці! Те саме, що й на Україні буде! Польсько-жидівська сволота!" - сварка на акції протесту в Мінську проти інтеграції РФ і Білорусі. ВIДЕО

Як відомо, співпраця білоруської армії з альянсом здійснюється в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру", до якої РБ приєдналася в 1995 році. Практична співпраця з НАТО здійснюється на підставі індивідуальної програми партнерства Білорусі і НАТО. Спільні навчання білоруської армії і НАТО ще ніколи не проводилися.