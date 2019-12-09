"Ніхто не може поки сказати, скільки точно триватимуть переговори", - заступник голови ОП Тимошенко

Про це він сказав на брифінгу 9 листопада в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Французька сторона, як приймаюча сторона, зробила план, але ви ж самі розумієте, що це переговори, і вони можуть відбуватися і короткий час, і тривалий час. Ніхто не може наразі сказати, скільки точно триватимуть переговори: як двосторонні зустрічі, так і зустріч у "нормандському форматі", - сказав заступник глави Офісу президента України.

Тимошенко також зазначив, що Україна привезла до Парижа досить велику делегацію.

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"Члени делегації можуть мінятися залежно від того, які питання обговорюватимуться. Радники можуть підключатися і допомагати президентові у вирішенні тих чи інших питань", - зазначив він.

Тимошенко повідомив, що до Парижа прибули і глава Служби безпеки України Іван Баканов, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і головнокомандувач - начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Із Зеленським до Парижа прибув також керівник Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір і помічник президента Андрій Єрмак.