"Дай мені 5 днів. Тобі подзвонять і будемо працювати", - Фірсов розповів, як звільняв керівників 15 терпідрозділів Держекоінспекції

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулося щорічне оцінювання керівників територіальних підрозділів інспекції, і я мав можливість з усіма познайомитися, поговорити і майже відразу попрощатися. Так вийшло, що з більшістю керівників у нас різні погляди і на минуле, і на майбутнє роботи в інспекції", - написав він і переказав приблизний діалог з кількома керівниками:

- Вітаю. Ви вже більше 10 років керівник обласної інспекції, а результатів небагато. Не втомились? Може потиснемо руки і розійдемось.

- о! Я это постоянно слышу от новых руководителей

- Вибачте, не зрозумів…

- Да ты уже 7-й руководитель, которого я пережил. Они все говорили заявы писать, потому что оценка неудовлетворительная. Смотри чтоб ты сам заяву не сел писать. Я тут еще при Джарты работал.

- За мене не хвилюйтесь, краще б ви так працювали, як розповідаєте.

- Слушай, дай мне 5 дней. Тебе позвонят. Я уверен ты изменишь мнение и будем работать. Кому нада эти терки?

Фірсов уточнив, що з 23 територіальних організацій 15 відзавтра потребують нових керівників.

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