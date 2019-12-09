"Дай мені 5 днів. Тобі подзвонять і будемо працювати", - Фірсов розповів, як звільняв керівників 15 терпідрозділів Держекоінспекції

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбулося щорічне оцінювання керівників територіальних підрозділів інспекції, і я мав можливість з усіма познайомитися, поговорити і майже відразу попрощатися. Так вийшло, що з більшістю керівників у нас різні погляди і на минуле, і на майбутнє роботи в інспекції", - написав він і переказав приблизний діалог з кількома керівниками:
- Вітаю. Ви вже більше 10 років керівник обласної інспекції, а результатів небагато. Не втомились? Може потиснемо руки і розійдемось.
- о! Я это постоянно слышу от новых руководителей
- Вибачте, не зрозумів…
- Да ты уже 7-й руководитель, которого я пережил. Они все говорили заявы писать, потому что оценка неудовлетворительная. Смотри чтоб ты сам заяву не сел писать. Я тут еще при Джарты работал.
- За мене не хвилюйтесь, краще б ви так працювали, як розповідаєте.
- Слушай, дай мне 5 дней. Тебе позвонят. Я уверен ты изменишь мнение и будем работать. Кому нада эти терки?
Фірсов уточнив, що з 23 територіальних організацій 15 відзавтра потребують нових керівників.