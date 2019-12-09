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09.12.19 13:43

"Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку

Доходів від експорту природного газу більше не вистачає для субсидування роботи "Газпрому" на російському ринку.

"Газпрому" бракує доходів від експорту для субсидування російського ринку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.

"Будьмо чесними один з одним і зізнаймося, що ось це "перехрестя", коли ми за рахунок експорту підтримували внутрішній ринок, - такої ситуації, напевно, вже більше не буде. Ті ціни в $ 400-500, які ми колись бачили, - якесь покоління після нас, дай бог, побачить. Цієї подушки більше немає. Я думаю, що до керівництва міністерств і відомств це дійде за деякий час, вони це усвідомлять", - зазначив Яценко.

За підрахунками "Інтерфаксу", рівень експортного паритету (тобто нижче експорт є менш прибутковим, ніж поставки до відповідних крайніх західних регіонів Росії) для поставок "Північним потоком" становить приблизно $ 125 за тисячу кубометрів (на виході на німецький берег), а при поставках через Україну - $ 146 (на вході в Словаччину). Минулого літа спотові ціни на газ в Європі опускалися значно нижче цих рівнів. Утім, в найбільш слабкому за цей рік третьому кварталі "Газпром" показав середню ціну експорту в далеке зарубіжжя на рівні $ 170 за тисячу кубометрів.

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За словами Яценка, "відповідно до того, що пропадає подушка, треба подивитися наші темпи (зростання цін і тарифів - ІФ). З 2014 до 2019 року ціни на газ зросли на 20%". "При цьому інфляція виросла на 57%, а ПВКК для "Газпрому" зріс на 60%. Як вам економіка процесу, яка складається? Вже не кажу, що з 2015 року не піднімалися тарифи на транспортування газу", - додав він.

Коментуючи перспективи вирішення проблем російського ринку газу напередодні запуску з 2025 року єдиного ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Яценко визнав: "Є таке відчуття, що всі проблеми, які у нас сидять усередині, ми в тому чи іншому вигляді перенесемо в загальний ринок газу".

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