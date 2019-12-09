Найближчим часом реформу децентралізації буде завершено, - Разумков

Про це він заявив під час спілкування з учнями Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Децентралізація – це реальний приклад правильної реформи. Вона, на жаль, ще не завершена. Думаю, що найближчим часом ми зможемо її завершити й провести вибори за новою системою. Це дійсно даватиме змогу створювати на місцях якісніші умови, починаючи від шкіл, коледжів, вишів, Бо на місцях краще, ніж із Києва видно, куди спрямувати кошти й проконтролювати це", - зауважив спікер парламенту.

За його словами, найближчим часом реформа децентралізації буде завершена і всі зможуть відчути як якісні, так і кількісні зміни.

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Разумков сьогодні перебуває із робочою поїздкою на Житомирщині, де відвідає обласний центр і місто Бердичів.