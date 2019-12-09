Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді правоохоронців очільнику Києва, яка опинилася в розпорядженні Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що досудове розслідування доручено старшому слідчому Головного управління Нацполіції Наталії Гайовій.

"27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство. - Ред.)", – йдеться у відповіді Нацполіції.

Андрій Богдан поки публічно не відреагував на звернення Віталія Кличка до Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З боку Банкової спроб "звалити" Кличка більше не буде, - радник Кличка Бахматов