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09.12.19 13:57

Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка. ДОКУМЕНТ

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо ймовірного "самоправства" голови Офісу Президента України Андрія Богдана за заявою мера Києва Віталія Кличка.

Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді правоохоронців очільнику Києва, яка опинилася в розпорядженні Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що досудове розслідування доручено старшому слідчому Головного управління Нацполіції Наталії Гайовій.

Поліція відкрила провадження проти Богдана за заявою Кличка 01

"27 листопада 2019 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство. - Ред.)", – йдеться у відповіді Нацполіції.

Андрій Богдан поки публічно не відреагував на звернення Віталія Кличка до Нацполіції.

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