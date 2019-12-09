Меркель зустрінеться із Зеленським, Путіним і Макроном віч-на-віч до "нормандського саміту", - представниця уряду ФРН Деммер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер.

"Канцлер о 15:05 (час паризький. - Ред.) проведе двосторонню зустріч із президентом Путіним, о 15:30 – із Зеленським і о 15:55 – із президентом Макроном", - поінформувала Деммер.

Вона уточнила, що робоче засідання розпочнеться о 16:20, а на 18:45 планується зустріч із пресою.

Офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар своєю чергою зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане "формула Штайнмаєра". У ній, підкреслила дипломатка, йдеться про послідовність уведення особливого статусу та проведення виборів на Донбасі та їхню оцінку.

"Йдеться саме про послідовність, кроки, так би мовити, про те, щоб звести до купи весь цей складний комплекс питань", - сказала Адебар, додавши, що зарано прогнозувати, як просуватимуться перемовини у цій частині.

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