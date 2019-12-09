Стіни будівлі одеського коледжу, яка горіла, зміцнять металевим каркасом, щоб рятувальники могли продовжувати пошукові роботи, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

Про це повідомив в Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз існує велика загроза обвалу стін. Щоб рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки - необхідно зміцнити стіни.

За планом, стіни обладнують металевим каркасом, який утримає їх від обвалення. До розробки проєкту зміцнення залучили ректора Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолія Коврова.

Пропозиції комісії експертів направлять до Києва. Як тільки її узгодять, будівельники почнуть зводити каркас.

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Металева конструкція дозволить рятувальникам і поліцейським безперешкодно працювати на території пожежі", - повідомив голова ОДА.

За його даними, під завалами можуть перебувати ще чотири людини. Щоб знайти людей якомога швидше, всі служби працюють у цілодобовому режимі.

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Фото: facebook.com/maksymkutsyi

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

8 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув до Одеси, щоб ушанувати пам'ять загиблих унаслідок пожежі. Крім того, він збирається розібратися з причинами як самої пожежі, так і тривалої відсутності перевірок безпеки експлуатації будівлі.