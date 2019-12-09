Зустріч у "нормандському форматі" має сприяти прогресу у виконанні Мінських угод, - посольство Франції

Про це у своєму Twitter повідомляє посольство Франції в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Парижі проходить саміт у Нормандському форматі за участю Е. Макрона, А. Меркель, В. Зеленського, В. Путіна. Цей саміт має зробити можливим досягнення істотного прогресу у виконанні Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане "формула Штайнмаєра". У ній, підкреслила дипломатка, йдеться про послідовність введення особливого статусу і проведення виборів на Донбасі та їхню оцінку.

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