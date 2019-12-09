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09.12.19 14:44

Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, депутат ВР від фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович повідомив про перемогу в суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича.

Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! Ми виграли в апеляційному судді", - написав він і подякував юристу Українського інституту національної пам'яті Сергію Рябенку.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

КМДА перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року. За перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) проголосували в червні 2017 року.

Апеляційний суд зберіг назви проспектів Бандери і Шухевича 01

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