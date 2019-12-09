У школах Дніпра вдосконалюють систему харчування: відкриваються сучасні лінії роздачі з великим вибором страв

Цього року виконано проєкти на капітальний ремонт санвузлів і залів прийому їжі у двадцять одному закладі освіти. Критерій відбору – опорні школи-тисячники.

Про це повідомляє інтернет-видання "ДНІПРО. ГОЛОВНЕ" з посиланням на прес-службу міськради.







Такі ремонти вже повністю завершено у 6-ти закладах. В інших 15-ти – взялись за санвузли. Реконструкції у школах Дніпра проводять за ініціативою міського голови Бориса Філатова.

"У період навчального процесу не можемо ремонтувати їдальні, тому проводимо роботи у санвузлах. У період літніх канікул розпочнемо ремонт їдалень у інших школах. Використовуються лише якісні, сучасні, яскраві матеріали та гарні інтер’єрні рішення, щоб діткам було комфортно й приємно харчуватися", – розповів під час виїзної пресконференції виконувач обов’язків начальника відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Аджимян у школі № 134, де повністю закінчили ремонт їдальні та санвузлів.

Паралельно триває відкриття у школах сучасних ліній роздачі гарячого харчування для старшокласників. Тут учням пропонують великий вибір різноманітних страв: гарніри, салати, м’ясо, рибу, хлібобулочні вироби тощо. Діти можуть обрати те, що їм до смаку. У вересні таку лінію відкрили у школі № 134, а декілька тижнів тому – у школі № 22. У школі № 134 новий куточок харчування облаштований в англійському стилі.

За словами Наталії Забари, заступниці директора з організації харчування ТОВ "Контракт Продрезерв 5", яке виграло тендер і організовує харчування в школах і дитсадках Дніпра, нині шведську лінію роздачі відкрито вже у 22 закладах міста.

"Маємо багато схвальних відгуків від роботи таких ліній роздачі. Дітям подобається те, що вони можуть обрати страви до вподоби, тобто є достатній вибір. Та й умови харчування відповідають сучасному європейському підходу до організації шкільного харчування", – додала Наталія Забара.