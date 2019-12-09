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09.12.19 15:10

Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських ігор-2032, - WADA

Росія слідом за усуненням від участі у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадою та чемпіонатами світу, протягом 4 наступних років позбавлена ​​права боротися за проведення Олімпійських ігор-2032.

Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських ігор-2032, - WADA

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в релізі WADA.

Згідно з рішенням, Росія не може претендувати на право проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року.

"Ні Президент, ні Генеральний секретар, ні генеральний директор, ні будь-який член Правління/Ради керуючих Олімпійського комітету Росії або Паралімпійського комітету Росії не можуть брати участь у великих заходах, що проводяться протягом чотирирічного періоду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше виконком WADA на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, включно з Олімпіадою та чемпіонатами світу, а також позбавив РУСАДА статусу відповідності.

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