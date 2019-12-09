Разом із Зеленським у Париж прибули 13 високопосадовців. ПЕРЕЛІК

Як з'ясувало hromadske, інформує Цензор.НЕТ, крім президента Володимира Зеленського, на зустріч "нормандської четвірки" прибули:
міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;
глава Служби безпеки України Іван Баканов;
головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;
перший помічник президента Сергій Шефір;
помічник президента Андрій Єрмак;
радник президента Руслан Демченко;
глава офісу президента Андрій Богдан;
заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко;
заступник глави Офісу президента Юрій Костюк;
заступник глави Офісу президента Ігор Жовква;
виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки зібралися лідери України, Росії, Німеччини та Франції, так звана "нормандська четвірка". Вони зустрінуться, щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час саміту планується перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.