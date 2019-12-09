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09.12.19 15:21

Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС

Акція "Варта на Банковій" у Києві з вимогою до президента Володимира Зеленського не допустити здачі національних інтересів на переговорах лідерів країн "нормандського формату" відбувається без порушень правопорядку.

Акція під Офісом президента відбувається без порушень правопорядку, - МВС

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

"На Банковій продовжується акція. Ми вдячні учасникам за дотримання закону. Наші хлопці забезпечують правопорядок у центрі столиці. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, зверніться до них!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в понеділок в Парижі відбудеться зустріч в "нормандському форматі", в якій візьмуть участь президенти України, Франції та Росії Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Володимир Путін, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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Активісти почали акцію біля будівлі Офісу президента України 8 грудня, пообіцявши, що вона стане безстроковою в разі здачі національних інтересів.

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