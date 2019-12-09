"Укрзалізниця" запустила 8 нових поїздів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили в пресслужбі компанії, новий графік руху поїздів почав діяти з 8 грудня, в ньому передбачено курсування 185 пар пасажирських поїздів. Зокрема, формуванням "Укрзалізниці" - 162 пари (14 з яких - швидкісні), країн СНД - 9 пар, інших країн - 14 пар. У міжнародному сполученні курсуватиме 20 пар поїздів із країнами Заходу і 17 пар - із країнами СНД.

"Понад 90% поїздів у новому графіку руху - це швидкі і прискорені поїзди", - зазначили в "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, компанія призначила такі 8 нових поїздів: № 192/291 Львів — Дніпро, № 203/204 Львів — Дніпро, № 179/180 Львів — Дніпро, № 129/130 Полтава — Ворохта, № 201/202 Львів — Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице — Мукачево, № 241/242 Дніпро — Одеса, № 233/234 Київ — Вінниця.

Крім того, для перевезень пасажирів у пікові періоди "Укрзалізниця" передбачила продовження маршрутів поїздів № 7/8 Київ — Івано-Франківськ до Чернівців, № 75/76 Кривий Ріг — Київ та № 71/72 Запоріжжя — Київ до Ужгорода, № 140/139 Лисичанськ — Харків/Дніпро-Головний до Миколаєва.

Окрім цього, передбачені сезонні поїзди на літній період. Також у графіку руху 2019/2020 кілька пасажирських поїздів змінили маршрути прямування, серед яких поїзд № 1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка, № 357/358 Київ — Рахів, № 161/162 Миколаїв — Київ та № 67/68 Київ — Варшава.

Також повідомляється, що в новому графіку компанія змінила нумерацію таких поїздів: № 63/64 Дніпро – Одеса на № 53/54, № 247/248 Житомир — Одеса на № 131/132, № 641/642 Кишинів — Одеса на № 841/842, № 61/62 Санкт-Петербург — Кишинів на № 361/362, № 73/74 Москва — Кривий Ріг на № 95/96, № 95/96 Маріуполь — Бахмут на №77/78.

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