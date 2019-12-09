Якщо Україна не піде назустріч Донбасу, нам доведеться увійти в Київ і покінчити там з анархією, - Жириновський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії ЛДПР у Facebook.

"Сьогодні відбудеться нормандський саміт. Хочу, щоб на Україні розуміли: якщо питання з ДНР і ЛНР не буде врегульовано за формулою Штайнмаєра, його доведеться вирішувати за новою редакцією Пакту Молотова - Ріббентропа. Тобто проводити остаточний поділ: нехай європейці входять до Львова, а ми увійдемо до Києва і покінчимо там з анархією. А то Зеленський не встиг виїхати в Париж, як вже з'явилися натовпи, готові до нового майдану. Їхній настрій на заворушення проплачений з-за кордону, вони можуть стояти день і ніч, знову палити шини. Але хто це терпітиме? У Києві мріють вирішити питання по-своєму, але перспективи у цього варіанту немає. Про це я попереджав українську владу ще в 2014-му, до того як вони почали по-варварськи бомбити Донбас", - заявив Жириновський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" має сприяти прогресу у виконанні Мінських угод, - посольство Франції

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі вперше за три роки зібралися лідери України, Росії, Німеччини та Франції, так звана "нормандська четвірка". Вони зустрінуться, щоб відновити переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі. Під час саміту планується перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.