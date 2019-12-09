Зеленський підписав останній закон, необхідний для проведення анбандлінгу "Нафтогазу", - ОП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, підписано Закон "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу" № 314-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2019 року.

"Цей закон – останній з тих, які необхідно було ухвалити для завершення процесу створення незалежного оператора газотранспортної системи відповідно до європейських правил", - йдеться в повідомленні.

Метою документа є створення належних умов для забезпечення виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Закон вносить зміни до 2-го підрозділу розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу, що передбачають до 1 січня 2021 року звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що перебуває у державній власності, у складі магістральних газопроводів та всіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом (основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій), що використовуються для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами. При цьому норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 Податкового кодексу України до цих операцій також не застосовуватимуться.

Згідно із законом, до 1 січня 2022 року визначається за касовим методом дата виникнення податкових зобов’язань/податкового кредиту за операціями з постачання юридичній особі майна, що не перебуває у державній або комунальній власності, і яке використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора ГТС.

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Крім того, згідно з документом, тимчасово, до 1 січня 2021 року, не вважаються постачанням товарів (послуг) операції з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами.

Перелік майна, що підпадає під дію цих норм, а також перелік суб’єктів господарювання із зазначеним обсягом природного газу затверджує Кабінет Міністрів України.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що 31 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про проведення анбандлінгу "Нафтогазу". За це рішення проголосував 341 депутат. 15 листопада документ підписав президент Володимир Зеленський.

Анбандлінг "Нафтогазу" - це необхідна умова для того, щоб Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами.

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Європейські правила транзиту газу передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит. Згідно з ними компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування, тому від України вимагається розділити свою найбільшу енергетичну компанію - "Нафтогаз" - і виділити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

На засіданні 3 грудня ВР підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт 2359-1, яким звільнено від сплати ПДВ операції з передачі новому оператору ГТС майна, необхідного для транспортування природного газу.