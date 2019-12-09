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09.12.19 15:54

Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн

Ексначальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігор Щербина вніс заставу 2,1 млн гривень.

Ексспівробітник ГПУ Щербина, який намагався за $150 тис. закрити справу в ДБР, вийшов із СІЗО під заставу в 2,1 млн грн

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Постолюк також повідомила, що Щербина вийшов із СІЗО.

"Він вніс заставу і вже вийшов із СІЗО", - сказала вона.

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За даними УП, вийшов під заставу в 576 тис. грн і другий фігурант справи, підприємець Валентин Шевченко.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд взяв під варту Ігоря Щербину. Однак, суд призначив заставу в розмірі 2,13 млн гривень. САП просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,6 млн гривень.

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