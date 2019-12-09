У концесійному конкурсі щодо морпорту "Херсон" братимуть участь компанії з України, Туреччини, Грузії та Швейцарії, - Кабмін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, заявки подали чотири великі інвестори, досвідчені портові оператори з України, Туреччини, Грузії та Швейцарії. Уже в першій декаді 2020 року обрано переможця прозорого конкурсу.

"Реалізація цього кейсу - це +1,37 млрд грн інвестицій в порт і +14,3 млрд грн - у бюджет. Крім того, +5% пайовий внесок інвестора від загальної вартості об’єктів нового будівництва. Це означає, що інвестор має вкладати кошти в будівництво ключових об'єктів порту та прилеглих територій. Серед них - інвестиції на мінімум 11 млн грн для капітального ремонту доріг у м. Херсон поруч із морським портом, а також додаткові кошти на інші дороги міста протягом 30 років", - повідомили в уряді.

Зазначається, що серед інвесторів дві успішні міжнародні компанії з величезним досвідом роботи в портовій галузі, які вперше працюватимуть в Україні та зможуть привнести новий, міжнародний досвід.

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Такий склад учасників також свідчить про підвищення рівня довіри до України з боку міжнародної спільноти. Особливо тому, що концесія - це один з видів державно-приватного партнерства.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, інформує Інтерфакс-Україна, Серед компаній, які подали заявки на участь у конкурсі, - Busserk Liman Isletme Loj (Туреччина), ТОВ "Спеціальна компанія "Морський порт Херсон" (консорціум "Аскет Шиппінг" і "Глобал-Грейн", Україна), ТОВ "Рисоіл-Херсон" (консорціум "Петро Ойл енд Кемікалс" і AT RISOIL, Грузія і Швейцарія), а також ТОВ "Укрморпорт" (Україна).

Як повідомлялося, про початок проведення конкурсів із пілотних проєктів концесії в портовій галузі уряд оголосив 12 вересня 2019 року. З переможцем кожного конкурсу буде укладено договір, сторонами якого стануть Мінінфраструктури, АМПУ, компанія-переможець конкурсу, а також підприємство (SPV, т. зв. проєктна компанія), яке буде створено і зареєстровано переможцем конкурсу в Україні для реалізації проєкту.

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ТЕО пілотних проєктів було розроблено консорціумом міжнародних консультантів, сформовано ЄБРР і IFC. Під час підготовки ТЕО було проведено системний аналіз ринку, виконано фінансову, технічну, екологічну та юридичну експертизи. Крім того, відбулися зустрічі з потенційними вітчизняними та зарубіжними приватними партнерами з метою врахування їхніх пропозицій щодо реалізації проєктів.