Зеленський розпочав зустріч із Макроном, Путін проводить переговори з Меркель

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Емманюеля Макрона в рамках Нормандського саміту в Парижі", - сказано в повідомленні.
Головне питання на порядку денному - обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.
Після завершення саміту буде підготовлено комюніке.
В цей самий час президент РФ Володимир Путін проводить зустріч з німецьким канцлером Ангелою Меркель.