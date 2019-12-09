Байден заборонить сім'ї бізнес за межами США у разі обрання президентом

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Джо Байден заявив у інтерв'ю Axios on HBO.

"Вони (родина Джо Байдена - ред.) не будуть мати щось спільне з іноземними компаніями ", - заявив Байден.

Також під час інтерв'ю Байден вкотре став на захист свого сина, запевнивши, що Гантер Байден, працюючи в українській компанії, не вчиняв жодних правопорушень.

"Я повністю довіряю своєму синові. Ви знаєте, що немає жодного доказу, жодного маленького, крихітного доказу, що щось було зроблено неправильно. Ви знаєте це, й продовжуєте ставити мені ці питання", — сказав Байден.

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15 листопада Білий Дім опублікував текст першої телефонної розмови Трампа і Зеленського. Розмова відбулася 21 квітня, після перемоги Зеленського на виборах президента.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.