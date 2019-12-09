Поліція відкрила провадження через отруєння дітей на Чернігівщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

Провадження відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Зараз поліція проводить досудове розслідування обставин нещасного випадку.

Зазначається, що троє хлопців 2005, 2007 і 2010 років народження надійшли в Новгород-Сіверську центральну районну лікарню з одного із сіл району. У всіх трьох було отруєння невідомої етіології.

Через кілька годин молодший школяр помер. Попри важкий стан підлітків, медики ухвалили рішення про термінове переведення пацієнтів в обласну лікарню. Там медперсоналу вдалося стабілізувати стан постраждалих, вони прокинулися, і їхньому життю вже нічого не загрожує.

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Як розповіли підлітки, під час гри на околиці села вони з'їли корінь рослини, схожої на отруйний борщівник, і запили його водою з річки. Після цього всім стало погано і діти були госпіталізовані в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігівській області троє дітей отруїлися невідомою речовиною, один із хлопчиків помер.